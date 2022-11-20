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Non solo la Juve su Odriozola, dalla Spagna: "Roma e Betis sul terzino ex Fiorentina"

Non c'è solo la Juventus sulle tracce di Alvaro Odriozola. Secondo quanto riferisce fichajes.net, anche la Roma di José Mourinho è sulle tracce del laterale ex Fiorentina per sostituire l'ormai sicuro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2022 23:15
Non solo la Juve su Odriozola, dalla Spagna: "Roma e Betis sul terzino ex Fiorentina" - Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 16.04.2021, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Non c'è solo la Juventus sulle tracce di Alvaro Odriozola. Secondo quanto riferisce fichajes.net, anche la Roma di José Mourinho è sulle tracce del laterale ex Fiorentina per sostituire l'ormai sicuro partente Karsdorp. Ma non solo, secondo il tabloid spagnolo, Odriozola avrebbe estimatori anche in patria con il Betis che ci sta pensando per andare a rinforzare la corsia destra dopo aver salutato Bellerin nella passata sessione di mercato.

LA STOCCATA DI ZURKOWSKI ALLA FIORENTINA DAL RITIRO DELLA SUA POLONIA: “IL SORRISO È TORNATO”

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