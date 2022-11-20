Non solo la Juve su Odriozola, dalla Spagna: "Roma e Betis sul terzino ex Fiorentina"

Non c'è solo la Juventus sulle tracce di Alvaro Odriozola. Secondo quanto riferisce fichajes.net, anche la Roma di José Mourinho è sulle tracce del laterale ex Fiorentina per sostituire l'ormai sicuro...

Non c'è solo la Juventus sulle tracce di Alvaro Odriozola. Secondo quanto riferisce fichajes.net, anche la Roma di José Mourinho è sulle tracce del laterale ex Fiorentina per sostituire l'ormai sicuro partente Karsdorp. Ma non solo, secondo il tabloid spagnolo, Odriozola avrebbe estimatori anche in patria con il Betis che ci sta pensando per andare a rinforzare la corsia destra dopo aver salutato Bellerin nella passata sessione di mercato.

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