Odriozola, che calvario! Non ci sarà contro la Samp. Da marzo ad oggi solo 198′ giocati

Bandiera bianca prossima ad essere alzata, per l’ennesima volta. Odriozola ci ha provato fino all’ultimo ma anche ieri, nella pre-rifinitura, è stato costretto a dare forfait: l’esterno della Fiorentina continua ad avvertire i soliti fastidi muscolari ogni qual volta aumenta i giri del motore e dunque non ha potuto ancora riprendere ad allenarsi con il resto dei compagni. Insomma, niente da fare e appuntamento (forse) con la Juventus.

Logico pensare che anche in vista del match di domani a Marassi il suo nome non figurerà nella lista dei convocati che Italiano stilerà nel pomeriggio e per l’ex Real si tratterà della terza gara di fila saltata. Una vera iattura quella che ha visto protagonista il basco, che a conti fatti nel girone di ritorno è riuscito a partire nella formazione titolare appena otto volte. Addirittura, da inizio marzo ad oggi, sono state appena tre le apparizioni del terzino, per un totale di 198’ giocati. La fascia destra contro la Sampdoria sarà dunque presidiata ancora una volta da Lollo Venuti. Lo scrive La Nazione.

