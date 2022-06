Odriozola non si dimentica della Fiorentina, gioca una partita in Irlanda con la maglia viola

Alvaro Odriozola dovrebbe lasciare la Fiorentina il 30 giugno a seguito della scadenza del suo prestito secco dal Real Madrid. In questi giorni il terzino spagnolo, è stato in Irlanda dove ha preso parte ad una gara di calcetto con alcuni amici giocata al Fethard Town Park. Odriozola si è presentato a questo appuntamento con un completo della Fiorentina addosso. Gesto d’affetto nei confronti del suo ex club o magari anche la voglia di proseguire l’avventura a Firenze?

