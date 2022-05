Lady Odriozola: “Non so se Alvaro resterà alla Fiorentina, dopo le vacanze vediamo. É al 100%”

La fidanzata di Alvaro Odriozola, Ines Laffon, ha parlato a Radio Bruno il giorno di Fiorentina-Juventus, queste le parole della fidanzata del terzino destro della Fiorentina

“Sarà una giornata importante ma per i tifosi della Fiorentina sarà sicuramente una bella giornata, sarà allo stadio con la mamma di Alvaro. Non so se Alvaro resta, dobbiamo vincere oggi e dopo le vacanze vediamo. Lui si sta preparando per questa partita, lui è al 100%, sarà emozionante l’ultima partita”

