Fiorentina-Torino, quasi 37 mila spettatori. Solo con la Juventus ci furono più presenze…
Sono circa 36.707 gli spettatori presenti allo stadio Artemio Franchi per Fiorentina-Torino. 21.219 tifosi sono abbonati e il restante 15.488 sono paganti, per un incasso totale di 399.743 euro. Solam...
A cura di Redazione Labaroviola
31 marzo 2019 16:21
Sono circa 36.707 gli spettatori presenti allo stadio Artemio Franchi per Fiorentina-Torino. 21.219 tifosi sono abbonati e il restante 15.488 sono paganti, per un incasso totale di 399.743 euro. Solamente contro la Juventus ci furono più persone ad assistere al match.
Fonte: Tuttomercatweb