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Fiorentina-Torino, quasi 37 mila spettatori. Solo con la Juventus ci furono più presenze…

Sono circa 36.707 gli spettatori presenti allo stadio Artemio Franchi per Fiorentina-Torino. 21.219 tifosi sono abbonati e il restante 15.488 sono paganti, per un incasso totale di 399.743 euro. Solam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2019 16:21
Fiorentina-Torino, quasi 37 mila spettatori. Solo con la Juventus ci furono più presenze… - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sono circa 36.707 gli spettatori presenti allo stadio Artemio Franchi per Fiorentina-Torino. 21.219 tifosi sono abbonati e il restante 15.488 sono paganti, per un incasso totale di 399.743 euro. Solamente contro la Juventus ci furono più persone ad assistere al match.

Fonte: Tuttomercatweb

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