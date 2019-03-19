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Finale Tim Cup Primavera, Fiorentina-Torino si giocherà il 5 aprile al Franchi. I tagliandi sono in vendita

Sono già in vendita da ieri i biglietti per Fiorentina - Torino, finale della Tim Cup Primavera. La partita si disputerà allo stadio Artemio Franchi il prossimo 5 aprile alle 19.00.Fonte: Violachannel

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2019 11:38
Finale Tim Cup Primavera, Fiorentina-Torino si giocherà il 5 aprile al Franchi. I tagliandi sono in vendita -
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Sono già in vendita da ieri i biglietti per Fiorentina - Torino, finale della Tim Cup Primavera. La partita si disputerà allo stadio Artemio Franchi il prossimo 5 aprile alle 19.00.

Fonte: Violachannel

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