"Profilo basso ed elegante per omaggiare il progetto originale. Torre di Maratona unica al mondo"

L'architetto Filippo Minora appartenente al gruppo Arup Italia ha presentato il progetto del nuovo Stadio Artemio Franchi durante l'evento "Il nuovo stadio di Firenze" organizzato dal Comune di Firenz...

L'architetto Filippo Minora appartenente al gruppo Arup Italia ha presentato il progetto del nuovo Stadio Artemio Franchi durante l'evento "Il nuovo stadio di Firenze" organizzato dal Comune di Firenze. Ecco le parole del progettista:

"Sono visibilmente emozionato. Parto con il ringraziare la città di Firenze, il sindaco Dario Nardella e la comunità degli architetti e degli ingegneri italiani per aver lanciato questa fantastica opportunità di ridisegnare un'eccellenza del design e dell'architettura dell'ingegneria italiana. Il progetto di uno stadio non è più solamente una questione di intrattenimento sportivo ma è anche una questione culturale, oltre che di tempo libero. Visto il recente passato, il poter godere di questi spazi non è scontato dopo gli ultimi due anni dove il mondo sportivo e culturale è stato messo in ginocchio".

STADIO ARTEMIO FRANCHI "Abbiamo pensato che Firenze è una di quelle città che ha uno skyline tutelato. Ha una ricchezza del panorama che va rispettata. Quindi, questa cosa unita al fatto che il progetto di Nervi è caratterizzato da eleganza, leggerezza e linearità hanno portato alla copertura sottile, leggera che lievita sopra la struttura dello stadio come una lama. In questo modo la struttura va ad integrarsi ad una forma particolare del Franchi che nasce come una pista d'atletica e non come campo da calcio. Quindi quale miglior forma di un rettangolo per seguire il profilo di un campo. Abbiamo quindi pensato ad un profilo basso, orizzontale ed elegante per celebrare un elemento caratteristico del progetto di Nervi, ma anche dare spazio alle icone dello spazio come la cupola di Brunelleschi e la torre di Maratona che caratterizza lo stadio e lo rende unico al mondo. Questo è stato il gesto architettonico dello stadio. La copertura si aprirà in modo tale da lasciare spazio alla torre di Maratona ed alla Tribuna che ha una copertura originale progettata da Nervi. In questo modo si celebra il design originale e si proteggerà le aeree dell'intero nuovo Stadio andando ad aumentare il comfort nei mesi estivi, creando anche una sorta di disegno pulito che inquadra il progetto originale".

CAMPO DI MARTE "L'intervento su Campo di Marte consiste in una copertura attraverso due grandi fogli: uno per la copertura dello stadio e l'altro, un grande lenzuolo verde, che verrà posato sopra gli edifici che verranno realizzati di tipo commerciale, alberghiero ed uffici. Questa copertura servirà a mitigare l'intervento edilizio e di consentire l'utilizzo come un parco. Questi due fogli che lievitano sopra Campo di Marte coopereranno tra loro. Uno è una copertura fotovoltaica che raccoglie energia elettrica ed acqua piovana per irrigare i campi sportivi ed il campo da calcio. L'altro è un estensione del campo esistente che consentirà di assorbire le bombe d'acqua per le grandi piogge e non andare ad impattare sul sistema fognario oltre che a migliorare il clima del quartiere".

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