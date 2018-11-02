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LE SCALE ELICOIDALI, SPERANDO NON PIOVA... L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI

Cari tifosi, sabato pomeriggio ore 18.00, orario vergognoso viste le tante attività commerciali aperte, ci accingeremo a seguire la nostra squadra al vecchio Comunale, pregheremo che non venga giù l'e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2018 16:50
LE SCALE ELICOIDALI, SPERANDO NON PIOVA... L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Leonardo Vonci
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Cari tifosi, sabato pomeriggio ore 18.00, orario vergognoso viste le tante attività commerciali aperte, ci accingeremo a seguire la nostra squadra al vecchio Comunale, pregheremo che non venga giù l'ennesima bomba d'acqua, che il vento sia assente e che l'umidità non aggredisca le nostre ossa. In attesa delle ultime notizie sullo stadio nuovo mi domando:

Quanto costerebbe coprire il Comunale? Mi dicono che le Belle Arti sono gelose delle scale elicoidali presenti nel vecchio stadio, che diverse scolaresche di architettura fanno ancora sopralluoghi per ammirarle e studiarle ma a noi di prendere fiumi d'acqua ne abbiamo le tasche piene, in qualche partita nell'esultanza del gol della Fiorentina mi sono trovato le alborelle sotto la mantella. 

Care scale elicoidali: FATE FESTA! MERITIAMO ALMENO UN TETTO!

Leonardo Vonci

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