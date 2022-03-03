Nardella: "Franchi monumento nazionale, subirà un rinnovamento profondo. Pronto nel 2026"

Il sindaco Dario Nardella presenterà il nuovo Stadio Artemio Franchi Lunedì 7 Marzo: "Il nuovo stadio potrà essere vissuto quotidianamente

Dario Nardella, sindaco di Firenze e della città metropolitana di Firenze, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione di Radio 24, in occasione della presentazione del nuovo Stadio Artemio Franchi in programma per Lunedì 7 Marzo. Ecco le sue parole: "Lunedì presentiamo il nuovo Franchi, un rinnovamento profondo dello stadio. Abbiamo ottenuto un finanziamento importante dal recovery plan, il Franchi è un monumento nazionale, siamo partiti con un concorso internazionale, 8 finalisti e lunedì ci sarà il vincitore. Nel 2023 inizieranno i lavori e entro il 2026 finisce tutto. Il nuovo stadio Franchi è pensato per essere una struttura vivibile tutti i giorni, avremo lì museo Fiorentina, il museo della Nazionale, eventi, manifestazioni, congressi. I rapporti con la Fiorentina sono buoni. Con Joe barone ci siamo visti più volte e abbiamo firmato la proroga per l'utilizzo del Franchi. Queste operazioni vanno fatte insieme o non si fanno".

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