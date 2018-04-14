Corriere Fiorentino: con la Spal il Franchi spingerà la squadra, attesi 30.000 spettatori
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, la Fiorentina che domani affronterà la Spal al Franchi di Firenze (ore 12.30) verrà sostenuta da circa 30.000 spettatori. Ad o...
A cura di Redazione Labaroviola
14 aprile 2018 09:11
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, la Fiorentina che domani affronterà la Spal al Franchi di Firenze (ore 12.30) verrà sostenuta da circa 30.000 spettatori. Ad oggi i biglietti staccati (comprendendo gli abbonati) ammontano a circa 28.000. Una bella inversione di tendenza considerando che fino a poco tempo fa lo stadio era abbastanza desolato. Il merito va al filotto delle sei vittorie consecutive spinte anche dalla scomparsa del compianto Capitano: Davide Astori.