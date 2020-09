Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana sulla questione stadio.

Queste le sue dichiarazioni: “La conquista della norma sugli stadi è un passaggio storico, lo possiamo dire. Noi sappiamo quanta resistenza nel mondo burocratico, non vorrei tralasciare l’importanza di questa norma che cambierà la storia degli stadi non solamente a Firenze ma in Italia. Ora possiamo lavorare veramente ad una profonda ristrutturazione del Franchi, penso possiamo parlare davvero di un nuovo Artemio Franchi. Credo che i progettisti della Fiorentina siano già al lavoro. Io ho garantito a Joe Barone e lo dirò anche a Rocco Commisso la massima collaborazione per portare avanti il progetto dello Stadio”.

