Ceccardi: “La soluzione migliore è la ristrutturazione dell’Artemio Franchi”

Susanna Ceccardi ha rilasciato una dichiarazione sulla questione stadio a Firenze a Radio Bruno: “Abbiamo presentato degli emendamenti sulla questione stadio per andare oltre alle problematiche della Soprintendenza. Se c’è un investitore come Commisso che vuole investire e costruire uno stadio degno del nome della città e della Fiorentina, bisogna metterlo nelle condizioni di poterlo fare. Invece ci sono stati molti intoppi burocratici e anche politici, su questa partita c’è un caos interno al Partito Democratico. La soluzione migliore secondo me è la ristrutturazione dell’Artemio Franchi, mantenendo le Curve e ammodernando il resto, costruendo anche aree commerciali. Parlerò con Pessina, perchè vogliamo mettere in campo progetti sostenibili che già ci sono”.