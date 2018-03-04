Tragedia Astori, tanti tifosi, fiori e striscioni al Franchi per salutare il capitano viola

Dolore e sconcerto in casa Fiorentina dopo la scomparsa del capitano, Davide Astori. Tanti tifosi viola si stanno ritrovando in queste ore all'esterno dello stadio Artemio Franchi, dove sono stati dep...

A cura di Redazione Labaroviola 04 marzo 2018 15:26

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