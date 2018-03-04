Tragedia Astori, tanti tifosi, fiori e striscioni al Franchi per salutare il capitano viola
Dolore e sconcerto in casa Fiorentina dopo la scomparsa del capitano, Davide Astori. Tanti tifosi viola si stanno ritrovando in queste ore all'esterno dello stadio Artemio Franchi, dove sono stati dep...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 15:26
Dolore e sconcerto in casa Fiorentina dopo la scomparsa del capitano, Davide Astori. Tanti tifosi viola si stanno ritrovando in queste ore all'esterno dello stadio Artemio Franchi, dove sono stati deposti dei fiori e dove è stato appeso uno striscione che recita: "Ciao capitano, per sempre con noi".