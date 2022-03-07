Galli: "Sembrava il progetto meno intrigante, ma riguardandolo bene ha tutti i presupposti giusti"

Galli: "Primo impatto positivo perchè non mi sembra tanto impattante

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha commentato il progetto del nuovo Stadio Artemio Franchi dopo la presentazione tenutasi a Palazzo Vecchio. Ecco le sue parole: “Alcuni progetti sembravano l’arca di Noè, avveniristici. Vincitore? Quando hanno fatto vedere il progetto sembrava il meno intrigante, poi però guardandolo bene mi pare abbia tutti i presupposti giusti. Come consigliere regionale avevo già affrontato questi temi con l’università di Pisa, mi sembra che il primo impatto sia positivo perché non mi pare troppo impattante”.

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/il-nuovo-stadio-della-fiorentina-scelto-il-progetto-vincitore-pronto-nel-2025/168179/