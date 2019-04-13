Ecco come potrebbe essere schierata la nuova Fiorentina di Montella contro il Bologna…
Queste potrebbe essere le probabili formazioni del derby dell'Appennino Fiorentina-Bologna di domenica alle ore 15:Fiorentina(3-5-2): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Ve...
Queste potrebbe essere le probabili formazioni del derby dell'Appennino Fiorentina-Bologna di domenica alle ore 15:
Fiorentina(3-5-2): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Veretout, Gerson, Biraghi; Simeone, Muriel.
All. Montella.
Ballottaggi: Fernandes-Gerson.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Pjaca.
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, N. Sansone; Palacio.
All. Mihajlovic.
Ballottaggio: Poli-Dzemaili.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Destro, Edera, Mattiello.