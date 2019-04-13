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Ecco come potrebbe essere schierata la nuova Fiorentina di Montella contro il Bologna…

Queste potrebbe essere le probabili formazioni del derby dell'Appennino Fiorentina-Bologna di domenica alle ore 15:Fiorentina(3-5-2): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Ve...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 aprile 2019 12:56
Ecco come potrebbe essere schierata la nuova Fiorentina di Montella contro il Bologna… -
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Stadio Artemio Franchi
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Queste potrebbe essere le probabili formazioni del derby dell'Appennino Fiorentina-Bologna di domenica alle ore 15:

Fiorentina(3-5-2): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Veretout, Gerson, Biraghi; Simeone, Muriel.

All. Montella.

Ballottaggi: Fernandes-Gerson.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pjaca.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, N. Sansone; Palacio.

All. Mihajlovic.

Ballottaggio: Poli-Dzemaili.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Destro, Edera, Mattiello.

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