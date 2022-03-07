Malagò: "Nuovo Stadio Franchi esempio per l'Italia. Storia e futuro in un progetto meraviglioso"

Le parole di Giovanni Malagò ai margini della presentazione del nuovo Stadio Artemio Franchi

Il presidente dl Coni Giovanni Malagò ha parlato a margine della presentazione del progetto per il nuovo Stadio Franchi presso il Salone dei Cinquecento all'interno di Palazzo Vecchio. Ecco le sue parole: "Speriamo che quanto fatto dallo sport possa muovere le menti di chi ha partorito questa follia della guerra in Ucraina. In partenza c'era un impasse, dovuto allo status di monumento. Bello, ma crea complicazioni: sono stati bravi tutti a individuare un percorso che salvaguardasse la storia e avesse il coraggio di guardare avanti. Qui c'è stato coraggio, o non se ne veniva fuori. In altre città, vedi Milano, devono uscire dall'equivoco. Faccio gli auguri alla città di Firenze per questo progetto meraviglioso".

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