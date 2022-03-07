"Cantiere durerà 30 mesi. Inizio nel 2023? Non so, ma siamo pronti e con grande voglia di iniziare"

Le parole di Filippo Minora ai margini della presentazione del nuovo Stadio Artemio Franchi

L'architetto Filippo Minora appartenente al gruppo Arup Italia ha presentato il progetto del nuovo Stadio Artemio Franchi durante l'evento "Il nuovo stadio di Firenze" organizzato dal Comune di Firenze. Ecco le parole del progettista: "La capienza verrà limitata per lavorare a settori. Proveremo a farcela per il 2026, ma dipenderà da vari fattori. Noi abbiamo fatto un progetto chiaro che ha un crono-programma chiaro con una durata del cantiere di 30 mesi, ma siamo in una fase di progettazione preliminare, dovremo entrare nel vivo dei lavori per dare dei tempi con più precisioni. Ce la farete a partire con il cantiere nel 2023? Non le posso rispondere in questo momento ma noi siamo pronti e con grande voglia di iniziare".

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