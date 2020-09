Renzi: “Venerdì si è compiuto un passo epocale. Avrei fatto carte false da sindaco per sbloccare lo stadio”

In una conferenza stampa, Matteo Renzi, di Italia Viva ha parlato dell’approvazione del decreto Semplificazioni:

“Venerdì si è compiuto un passo epocale importantissimo per la nostra città di Firenze. Perché aver sbloccato lo stadio è una cosa per la quale avrei fatto carte false da sindaco. Non c’è più il vincolo della sovrintendenza, e questi sono fatti e non chiacchiere. Mette in minoranza i conservatori, compresi i grillini. Questo decreto cambia finalmente la prospettiva di Firenze“