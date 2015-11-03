Notizie Decreto Semplificazioni Fiorentina

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Renzi: "Venerdì si è compiuto un passo epocale. Avrei fatto carte false da sindaco per sbloccare lo stadio"

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