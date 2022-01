Mourinho sta con la Fiorentina: “Ma quale partite falsate, positivi è come avere giocatori infortunati”

Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato alla vigilia della partita contro il Milan della sua Roma parlando anche dei giocatori positivi al Covid e dei possibili rinvii, le sue parole registrate su Roma News:

“Covid e partite falsate? A me non piace molto parlare così, quando ci sono 4/5 infortuni e a noi è capitato allora il risultato non è falsato? Se non giocano Pellegrini, Abraham, Zaniolo il risultato non è falsato. Ci sono delle regole con un minimo di giocatori disponibili, noi non siamo una squadra ricchissima di opzione e abbiamo un problema ogni volta che manca un giocatore. Non è falsato, se c’è un minimo sufficiente di giocatori si deve giocare. A me dispiace solo per i tifosi che erano 75% della capacità e tutti noi aspettavamo di andare oltre e invece stiamo andando indietro. Per questa gente mi dispiace” conclude Mourinho.

