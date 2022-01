Cagliari-Fiorentina si giocherà? Ai sardi manca 1 solo positivo per poter far rinviare la partita

Domenica è in programma la partita tra Cagliari e Fiorentina alle 12.30 allo stadio Sardegna Arena. In serata è arrivata la comunicazione del Cagliari con l’annuncio delle positività di Lykogiannis e Cavuoti. Con questi nuovi due positivi il bilancio nel Cagliari è di quota 8 positivi. Secondo il nuovo protocollo, la gara in questo momento si gioca. Dato che le nuove regole indicano il 35% dei giocatori positivi per poter rinviare una partita. Il numero su cui fare il calcolo è di 25 giocatori presenti in rosa, ergo in questo momento manca solo 1 positivo alla squadra di Mazzarri per far rinviare la gara. Se il numero dei positivi dovesse arrivare a quota 9 allora la Fiorentina non giocherà la partita.

Flavio Ognissanti

