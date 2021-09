“Entro 1 mese il 100% degli spettatori allo stadio. Tra poco torniamo al 70% della capienza”

Andrea Costa, Sottosegretario del Ministero della Salute, è intervenuto nel programma Radio Gol, di Radio Kiss Kiss, per parlare dell’apertura degli impianti sportivi al cento per cento dei tifosi rispetto alla capienza. «Lo sport italiano ci ha regalato tante soddisfazioni quest’anno, dalle Olimpiadi agli Europei passando per la pallavolo», ha esordito.

«Il Governo s’è preso un impegno ben preciso, il 30 settembre faremo una verifica per capire la possibilità dell’aumento delle capienze. Il quadro è positivo e dobbiamo essere contenti. Dobbiamo procedere con prudenza e non paura, a fine mese rivedremo le capienze degli stadi. Prevedo sin da subito di poter arrivare al 75 o 80% della capienza negli stadi. Dobbiamo convivere con questo virus. Prima o poi arriveremo al 100% delle capienze negli stadi. Se il trend resterà questo è giusto pensare che nell’arco di un mese e mezzo si può completare il ritorno dei tifosi al 100% negli stadi entro fine anno», ha aggiunto.

«Distanziamento? Non dobbiamo mai smettere di veicolare le raccomandazioni ed è meglio evitare assembramenti per non vedere vanificati gli sforzi fatti fino ad ora. ulte per mancato distanziamento al Maradona? Sono due gli elementi che fanno la differenza, la responsabilità individuale prima di tutto. Non siamo ancora fuori dalla pandemia, ci vogliono più controlli ed uniformità. La fine del tunnel è molto vicina, faccio appello di responsabilità ad ogni cittadino», ha concluso.

