Bucchioni: “Primo tempo da 3-0. Gonzalez da multare. Italiano ha voglia, altro che Gattuso”

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole dopo la partita di ieri tra Fiorentina e Inter:

“La Fiorentina ieri mi ha deliziato per 30 minuti, se non ci fosse stata l’Inter, saremmo stati 3-0 e sarebbe finita la partita. Ma siamo solo alla quinta giornata, c’è tempo per migliorare e rimanere concentrati per 90 minuti. Torreira? Primo tempo incredibile, appena è calato la Fiorentina ha preso gol. Gonzalez andrebbe punito con una multa, ha sbagliato. Sottil? Ieri benino ma è troppo individualista, deve migliorare nell’ultimo passaggio. A gennaio l’obiettivo sarà Berardi, sono convinto che la pista si aprirà. Italiano è contento di allenare la Fiorentina, è arrivato con voglia vera di essere qui. Altro che Gattuso. Hanno gli stessi principi di gioco ma diversa voglia. Guardate come Italiano ha rivitalizzato Duncan” conclude Bucchioni.

