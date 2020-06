Che si riparte lo sapevamo già da alcuni giorni ma adesso emergono alcuni dettagli della ripartenza, partiamo dalla questione positivi. Se ci dovesse essere anche un solo positivo la stagione si concluderà perché ci sarà l’obbligo della quarantena di 15 giorni per tutta la squadra quindi l’impossibilità di giocare ogni tipo di incontro e di incontrare gli avversari. In quel caso la classifica verrà cristallizzata e lo scudetto non assegnato, si prenderebbero solo le posizioni utili per sancire qualificazione europee e retrocessioni.

Ergo, chi vuole finire il campionato deve incrociare le dita e sperare che non ci sia nessun caso di positività. Il campionato attuale finirà il 2 agosto, non si può andare oltre. Mentre per quanto riguarda la nuova stagione riprenderà il 12 settembre. Impossibile andare oltre per via degli europei in programma nel prossimo giugno.