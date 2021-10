Nico Gonzalez potrebbe saltare anche la Juventus, tra una settimana nuovo tampone

Secondo quanto riporta da Repubblica, la notizia di Nico Gonzalez positivo al Covid è una pessima notizia per Italiano. Il giocatore argentino salterà sicuramente la partita contro la Lazio, quella di domenica contro lo Spezia e tra una settimana sarà sottoposto nuovamente a tampone per capire se potrà essere a disposizione per la partita contro la Juventus in programma sabato 6 novembre alle ore 18 allo Stadium di Torino.

UNA BRUTTA NOTIZIA PER IL VIOLA PARK