Labaro Viola

Covid, la Roma ha comunicato la positività di quattro membri all'interno del gruppo squadra

Tegola per la Roma di Mourinho, ancora una volta condizionata dall'insorgenza di nuovi contagi da Covid-19.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2022 19:03
Covid, la Roma ha comunicato la positività di quattro membri all'interno del gruppo squadra -
News
Roma
Serie A
Covid
Condividi

Covid, la Roma ha comunicato la positività di quattro membri all'interno del gruppo squadra

Altri casi Covid in Serie A. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la Roma ha comunicato di aver rivelato quattro nuove positività all'interno del gruppo squadra. La società, come da prassi, ha scelto di non comunicare i nomi dei positivi, mantenendone la riservatezza. I giallorossi, già tediati da diversi infortuni, si avvicinano al match contro il Verona con ben 9 defezioni e con la presenza di Nicolò Zaniolo ancora in dubbio.

game slot gacor terbaik

NAZIONE, LA FIORENTINA INCONTRA BOZZO PER L'ACQUISTO DI ODRIOZOLA. LO SPAGNOLO VUOLE RESTARE

https://www.labaroviola.com/nazione-la-fiorentina-incontra-bozzo-per-lacquisto-di-odriozola-lo-spagnolo-ha-detto-si-a-restare/165953/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok