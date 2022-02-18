Covid, la Roma ha comunicato la positività di quattro membri all'interno del gruppo squadra

Tegola per la Roma di Mourinho, ancora una volta condizionata dall'insorgenza di nuovi contagi da Covid-19.

Altri casi Covid in Serie A. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la Roma ha comunicato di aver rivelato quattro nuove positività all'interno del gruppo squadra. La società, come da prassi, ha scelto di non comunicare i nomi dei positivi, mantenendone la riservatezza. I giallorossi, già tediati da diversi infortuni, si avvicinano al match contro il Verona con ben 9 defezioni e con la presenza di Nicolò Zaniolo ancora in dubbio.

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NAZIONE, LA FIORENTINA INCONTRA BOZZO PER L'ACQUISTO DI ODRIOZOLA. LO SPAGNOLO VUOLE RESTARE

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