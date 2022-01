ALTRO POSITIVO NELLA FIORENTINA, MA NON HA AVUTO CONTATTI CON LA SQUADRA

Tutta la Fiorentina quest’oggi ha svolto un altro giro di tamponi e un altro giocatore viola è risultato positivo, il calciatore in questione non ha avuto nessun contatto con la squadra quindi il resto del gruppo viola non andrà in bolla e proseguirà normalmente il suo programma di allenamenti che porterà alla partita del 6 gennaio contro l’Udinese. Il calciatore in questione ha passato questi giorni di festa con dei famigliari risultati anche loro positivi oggi, quindi il contagio è avvenuto fuori dal centro sportivo e non ci sono stati contatti di nessun genere con il resto della truppa viola

DAL MAROCCO, AMRABAT RIFIUTA IL CAGLIARI