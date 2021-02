Corsa salvezza falsata, rinviata Torino-Sassuolo. Mentre per il Genoa questa regola non esisteva…

La decisione è arrivata, Torino-Sassuolo non si giocherà perchè nella squadra granata ci sono diversi giocatori positivi al Covid. Si tratta di un numero nettamente inferiore ai 10 indicati dalla Lega Calcio, numero per il quale poi è possibile chiedere il rinvio della gara. Ma il rinvio è arrivato anche con l’indicazione dell’Asl locale che però sceglie una via diversa rispetto a quella che scelse l’Asl ligure quando il Genoa, nello scorso autunno, aveva un numero impressionante di contagiati, praticamente tutta la squadra. Un numero parecchio superiore alle 10 unità, ma in quel caso la squadra di Maran giocò normalmente le partite in programma perdendolo quasi tutte. Adesso per il Torino si scelgono due pesi e due misure con la Lega Calcio che compie una decisione diversa a quella presa nel passato. Una lotta salvezza che perde valore. Peccato.

Flavio Ognissanti

