Lo strano caso di Venezia, ci sono più tifosi allo stadio con l’ingresso per 5 mila che con il 50%

L’ordine di aprire gli stadio solo per 5 mila persone per questi due turni di serie A è evidentemente una regola ridicola fatta solo in maniera simbolica per dimostrare all’Italia populista che anche il calcio viene penalizzato da questa situazione.

Si perchè per entrare allo stadio c’è bisogno del Super Green Pass, è obbligatoria la mascherina e soprattutto si tratta di un’attività all’aria aperta. Con la terza dose di vaccino che viene chiesta ai tifosi limitare per queste due partite l’ingresso è semplicemente inutile, anche perchè si è presa questa decisione 10 giorni fa ma nel frattempo la giornata di campionato successiva alla decisione con le relative partite di Coppa Italia e la finale di Supercoppa Italiana sono state disputate permettendo il 50% degli spettatori allo stadio. Come se il contagio Covid fosse a giorni alterni, a seconda della competizione e delle partita. Una barzelletta che non fa ridere. Anzi, che penalizza le società e i tifosi.

Un caso particolare di questa vicenda, che rende ancor più ridicola questa decisione è quella di permettere l’ingresso allo stadio, in tutti gli stadi, a soli 5 mila tifosi. Come se tutti gli stadi fossero uguali. San Siro non è come il Castellani di Empoli e lo stadio Franchi di Firenze non è come il Penzo di Venezia.

A proposito di Venezia, una curiosità arriva proprio sullo stadio veneto di cui la capienza è di 9 mila spettatori. Con l’ingresso del 50% dei tifosi lo stadio si può riempire fino a 4.500 tifosi, mentre con la regola attuale possono entrare 5 mila persone. Ergo, in questo momento a Venezia possono entrare più tifosi di quanto tornerà la regola del 50%. Cose all’Italiana.

Flavio Ognissanti

