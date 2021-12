Nardella senza mascherina al Franchi, il sindaco di Firenze fa arrabbiare i tifosi, in tanti multati

Domenica in occasione di Fiorentina-Salernitana ci sono state 44 multe tra Curva Fiesole e tribuna a tifosi viola che non indossavano la mascherina, che ricordiamo, va indossata in assenza di distanza di sicurezza di un metro. 39 dei tifosi multati erano in Curva Fiesole mentre 5 erano in tribuna. Tra questi evidentemente non c’è stato Dario Nardella, il sindaco di Firenze che era presente in tribuna autorità al Franchi, e come immortalato dalla telecamere di Dazn, non indossava la mascherina. E infatti agli attenti tifosi questo particolare non è affatto sfuggito…

Senza mascherina al Franchi: qualcuno è sfuggito alle telecamere di sorveglianza. https://t.co/Tv0zPOzZQt pic.twitter.com/txWJHX3ImM — Ruttosport (@ruttosport) December 14, 2021

LA RUSSA ATTACCA SKY E CARESSA IN DIRETTA A SPORTITALIA