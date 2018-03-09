Caos a Cagliari, Joao Pedro positivo all'antidoping. Era stato vicino anche alla Fiorentina

Joao Pedro è risultato positivo all'idroclorotiazide, un diuretico, ai test effettuati da Nado Italia subito dopo la partita con il Sassuolo dell'11 febbraio scorso. La notizia è stata comunicata dall...

Joao Pedro è risultato positivo all'idroclorotiazide, un diuretico, ai test effettuati da Nado Italia subito dopo la partita con il Sassuolo dell'11 febbraio scorso. La notizia è stata comunicata dall'Ansa: il giocatore è stato sospeso dal tribunale nazionale antidoping di Nado Italia. Il calciatore era stato oggetto di mercato della Fiorentina nelle scorse sessione di calciomercato.