La Nazione: affari col Cagliari non solo in uscita. Sul piatto Maxi Olivera, Sanchez e Joao Pedro...

Su La Nazione questa mattina si analizzano alcune possibilità per il prossimo mercato. Il quotidiano riporta infatti di un asse caldo tra Firenze e Cagliari. Il club rossoblu avrebbe chiesto Maxi Oliv...

Su La Nazione questa mattina si analizzano alcune possibilità per il prossimo mercato. Il quotidiano riporta infatti di un asse caldo tra Firenze e Cagliari. Il club rossoblu avrebbe chiesto Maxi Olivera e Sanchez. Facile ipotizzare il sì dei viola alla prima operazione (in prestito), da rivedere invece la questione relativa al centrocampista. La situazione fra l’altro è legata al futuro di Badelj: nel caso si optasse per l’addio del croato è evidente che la Fiorentina non potrà far partire anche Sanchez. Nell'offerta potrebbe finire anche il cartellino di Joao Pedro che potrebbe così essere ’bloccato’ a gennaio per trasferirsi in viola a titolo definitivo il prossimo giugno.