Ds Cagliari libera Joao Pedro: “Non può giocare in Serie B. Sceglierà la sua strada”. Affondo Fiorentina?

Il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, è intervenuto ai microfoni di tuttocagliari.net per parlare del futuro di Joao Pedro. Ecco le sue parole: “Ha un solo anno di contratto. Quando arrivai io sette anni fa aveva le valigie pronte, non era apprezzato da nessuno, ma io mi puntai affinchè rimanesse. Ha mercato, ma ha anche dei costi. È pure arrivato in nazionale, perciò è normale che abbia un certo valore. In Serie B non può giocare, ed è giusto che possa andare per la propria strada“.