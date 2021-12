Ceccarini: “Ogni giorno è buono per chiudere Ikonè. Joao Pedro in viola è possibile a giugno”

Negli ultimi giorni si è parlato molto della Fiorentina in chiave mercato, sia per la trattativa ormai avviata per Ikonè e sia per il rumors sull’interessamento viola per Joao Pedro, a riguardo ha parlato a Radio Toscana, l’esperto di mercato fiorentino Niccolò Ceccarini, queste le sue parole: “Per Ikonè ogni giorno è buono per chiudere questa trattativa. Il primo posto nel girone da parte del Lille non penso faccia cambiare le cose. Joao Pedro? Si tratta di un vero interessamento ma non per gennaio, bensi a giugno” conclude Ceccarini.

