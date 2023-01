Nazione: “A Joao Pedro piacerebbe la Fiorentina, idea in prestito. Da valutare le condizioni fisiche”

Anche se arrivano le smentite di rito, come normale che sia, intermediari e procuratori stanno proponendo e vagliando profili al momento disponibili e qualche vecchia conoscenza. Come Joao Pedro. L’attaccante ex Cagliari – più volte accostato ai viola in tempi passati – è al Fenerbahce e attualmente è fermo per un problema al ginocchio.

E proprio sugli aspetti medici ruota un’eventuale trattativa che potrebbe svilupparsi con un prestito fino al termine della stagione. L’attaccante è fermo dal 22 dicembre scorso quando uscì per un colpo al ginocchio durante un’amichevole. Operazione che avrebbe anche il gradimento del giocatore, ma tutto resta vincolato alle sue condizioni fisiche. Lo scrive La Nazione.

