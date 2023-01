Gasperini in diretta su Dazn prende in giro la Juventus: “Plusvalenze? Le mie però sono vere”

Ai microfoni di Dazn, Gian Piero Gasperini ha parlato dopo Juventus-Atalanta, queste le sue parole:

Le mie plusvalenze? Sono quelle vere, ma l’Atalanta è stata tirata in mezzo in modo sbagliato. È una situazione che si è creata nel calcio, io sono un uomo di campo. Sono felice quando un ragazzo viene all’Atalanta e cresce e poi va in una grande squadra. Per la società è una soddisfazione che le permette di rinforzarsi o rigenerarsi. Queste sono cose fuori dal campo. Io alla Juve sono stato tanti anni e ho ricordo dei grandi campioni. Mi hanno permesso di maturare.

Tutti gli anni che siamo andati in Champions o in EL non sapevamo all’inizio quale fosse il nostro traguardo. Ce lo conquistiamo strada facendo giocando le partite man mano contro squadre sempre più forti. La nostra classifica è molto buona ma c’è ancora tanto da giocare. È un campionato strano, se staremo ancora lì tra un po’ di domeniche non ci tireremo indietro. Non sono così felice quando si falsano le classifiche a campionato in corso, preferisco quando queste cose vengono fatte a inizio campionato.

