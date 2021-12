CorSport, Joao Pedro il sostituto di Vlahovic? Per la Fiorentina può essere la soluzione

Tra le idee al vaglio c’è anche quella che porta a Joao Pedro del Cagliari, che in questa stagione, nonostante le difficoltà della sua squadra, è già arrivato a 9 reti più 3 assist. Potrebbe essere la soluzione giusta, magari per far spazio la prossima estate ad un giovane di prospettiva. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, RUMENIGGE: “LA SERIE A HA BISOGNO DI UNA FIORENTINA FORTE. VLAHOVIC? DEVE RESTARE A FIRENZE”