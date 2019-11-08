Joao Pedro: " Alla Fiorentina ho fatto gol importanti. È bello essere così alti in classifica"
L'attaccante del Cagliari Joao Pedro, è intervenuto a un meeting organizzato dalla società rossoblù insieme ai tifosi. Ecco uno stralcio delle sue parole:"Il momento positivo del Cagliari? La pression...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2019 07:45
L'attaccante del Cagliari Joao Pedro, è intervenuto a un meeting organizzato dalla società rossoblù insieme ai tifosi. Ecco uno stralcio delle sue parole:
"Il momento positivo del Cagliari? La pressione c'è perché stiamo facendo molto bene, ma è una pressione piacevole, perché è bello essere così alti in classifica. Non è fortuna ma frutto di duro lavoro. Con la Fiorentina sarà una grande partita, è una squadra contro la quale ho fatto gol importanti".
Fonte: Tuttomercatoweb