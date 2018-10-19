Joao Pedro quanti intrecci e retroscena con la Fiorentina. In Sardegna ci sperano...

João Pedro e le partite contro la Fiorentina: nelle ultime occasioni, hanno riservato al sudamericano emozioni molto diverse tra loro. Nel dicembre 2017, il Cagliari affrontò la Fiorentina alla Sardeg...

João Pedro e le partite contro la Fiorentina: nelle ultime occasioni, hanno riservato al sudamericano emozioni molto diverse tra loro. Nel dicembre 2017, il Cagliari affrontò la Fiorentina alla Sardegna Arena. João Pedro si era fatto ammonire al minuto 72 dall’arbitro Di Bello per una simulazione in area. Al 93°, con i sardi puniti in precedenza dal gol – poi decisivo – di Babacar, il brasiliano si fece cacciare con un rosso diretto per un pestone a Chiesa. L’azione, rivista al Var, fu fatale a JP10. Risultato? 4 turni di squalifica.

Il calciatore sudamericano, sospeso per la doppia positività a una sostanza proibita, riuscì a rientrare nel finale della scorsa stagione per una sola gara: Fiorentina-Cagliari, appunto. Un ritorno in campo surreale, confinato a quei minuti, possibili per la finestra temporale tra la fine della sospensione e la prima udienza in tribunale. Una vittoria, allora, preziosissima per la salvezza. Ma dal sapore molto particolare per João Pedro. Che sia la volta buona per un riscatto positivo a 360 gradi? Magari con una grande prestazione da protagonista…

Calciocasteddu.com