Graziani: “Fiorentina, sbrigati con la punta: Belotti il top, Pinamonti il vero colpo, jolly Joao Pedro”

Ciccio Graziani, ex calciatore viola ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del tema attaccanti in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Tre centravanti? Sono d’accordissimo per tanti motivi. Belotti sarebbe il massimo, ma se non ci siamo arrivati fino ad oggi. Lo posso chiamare io? Poi quelli del Toro chi li sente? . Direi Pinamonti, i colpi veri sono questi. Anche Joao Pedro che è un bel jolly. Bisogna sbrigarsi perché si rischia di rimanere con un pugno di mosche. E sono tutti giocatori accessibili per una squadra come la Fiorentina”.

