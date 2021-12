Fiorentina a caccia di rinforzi per gennaio. L’ultima idea è l’attaccante del Cagliari, in odore di Nazionale, Joao Pedro. Primi contatti tra le parti, un sondaggio che verrà approfondito nelle prossime settimane. I viola ci pensano. Il nome nuovo in casa Fiorentina arriva da Cagliari, occhi puntati su Joao Pedro. Lo riporta TMW

LA DRITTA DI BROVARONE ALLA FIORENTINA