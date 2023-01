Dalla Turchia, Fiorentina proverà a prendere in prestito Joao Pedro: non convince condizione fisica

Come riportato dal quotidiano turco En Son Haber la Fiorentina starebbe monitorando da vicino la situazione relativa all’attaccante brasiliano Joao Pedro attualmente in forza al Fenerbahce. La società Viola non è del tutto convinta dalla condizione fisica dell’ex Cagliari e deciderà di intavolare una trattativa basata su un prestito solo dopo aver avuto informazioni confortanti sull’infortunio di Joao Pedro.

LE PAROLE DEL GIORNALISTA ENZO BUCCHIONI