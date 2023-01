Bucchioni lancia l’allarme: “Sono 5 mesi che Italiano sta chiedendo un attaccante che segni, va preso”

Nel corso del suo intervento a Italia 7, Enzo Bucchioni ha parlato anche dell’aspetto tecnico della Fiorentina legato sia al mercato che a Italiano, queste le sue parole:

“La Fiorentina deve prendere giocatori adatti al proprio allenatore, io avrei preso Nzola dallo Spezia questa estate, che l’allenatore conosce bene e che si adatta bene al suo gioco. Odriozola è andato via perchè voleva andare via, me lo ha detto il procuratore, oggi è facile dire che lui era meglio di Dodò, lui lo conoscevamo, giocava bene la Champions. Mandragora due anni fa lo volevano tutti, Jovic veniva dal Real Madrid, Ancelotti mi ha detto che era solo un pò pigro ma si trattava con un ragazzo che avesse qualità

Sono cinque mesi che Italiano ti sta dicendo che ha bisogno di un attaccante e non ce lo ha, serve qualcuno che la butta dentro, gli va preso perchè c’è tutto un girone da giocare e ci sono due competizioni da affrontare come Coppa Italia e Conference League. Questo allenatore lo scorso anno ha fatto un grandissimo lavoro ed ha fatto rendere tutti molto più del loro valore, ha dato gioco e identità a questa squadra”