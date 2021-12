Acquafresca: “Joao Pedro deve andare in una grande squadra, non di certo alla Fiorentina”

L’ex attaccante del Cagliari Robert Acquafresca ha parlato a TMW, queste le sue parole

Mazzarri a Cagliari fin qui non ha inciso.

“Sperava di essere fuori dalla zona calda. Anche gli episodi però sono girati contro, tra sfortuna e mancata attenzione il Cagliari è stato punito e i punti persi alla lunga si pagano”.

In Sardegna un rimpianto è il Cholito Simeone. Oggi è un grande protagonista dell’Hellas.

“La partita contro la Lazio gli ha cambiato la stagione se non la carriera. A vedere quello che sta facendo con il Verona, sarebbero stati undici gol in più per il Cagliari. Ma Joao Pedro ne ha fatti nove e Keita e Pavoletti sono giocatori di tutto rispetto”.

L’Italia di Mancini potrebbe attingere dal Cagliari, puntando su Joao Pedro.

“I numeri sono dalla sua parte. La Nazionale cerca soluzioni e lui da anni sta facendo bene. Se parliamo di meritocrazia, Joao Pedro merita”.

E intanto la Fiorentina è attenta proprio a Joao Pedro.

“Non penso che il Cagliari lo cederà a gennaio. Giusto che squadre come Fiorentina e Torino ci pensino, ma con tutto il rispetto sarebbe giusto che Joao attirasse l’attenzione delle big. Anche se mi auguro che rimanga”.

