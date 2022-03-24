I tifosi del Milan vogliono Joao Pedro fuori dalla Nazionale: "Omertà sul razzismo verso Maignan"

Le parole di Joao Pedro dopo Cagliari-Milan hanno fatto molto discutere, il calciatore ha sostenuto di non aver sentito nulla

Il Milan vince sul campo del Cagliari e resta sempre più saldamente in testa alla classifica della serie A. La squadra di Stefano Pioli continua a macinare risultati e dopo il pareggio dell’Inter si candida come gran favorita per il tricolore.

Ma gli anticipi del sabato offrono spunti che poco hanno a che vedere con il calcio giocato. Nel corso del match di Cagliari, sono arrivati pesanti insulti razzisti rivolti ai due giocatori del Milan, Maignan e Tomori, il numero uno rossonero ha deciso di rispondere sia sul campo che con un post su Instagram che ha fatto molto discutere.

Del resto non è la prima volta che il portiere riceve un trattamento del genere ed ha deciso di rispondere per le rime a questi comportamenti. Joao Pedro, attaccante del Cagliari, è l’ultimo arrivo in casa Italia. Il calciatore è stato infatti convocato da Mancini in vista dei playoff per la qualificazione Mondiale.

Dopo la gara di ieri, sollecitato sull’argomento, l’attaccante dei sardi ha risposto così: “Non ho sentito niente. E’ un discorso delicato. Io ero a centrocampo e non ho sentito niente. Maignan a fine partita ha ricambiato le provocazioni, a fine partita siamo tutti un po’ esaltati. Mi sento in diritto di difendere il mio pubblico, fin quando ovviamente non sento qualcosa”.

Le parole del giocatore, appena convocato da Mancini, scatenano la polemica sui social: “Joao Pedro non ha sentito nessun insulto razzista e noi dovremmo tifare questa gente solo perché gioca in Nazionale”, dice FMR. Anche Daniele sei lancia all’attacco: “Il capitano Joao Pedro dice che non ha sentito. L’allenatore Mazzarri dice che non ha sentito. Ma c’è uno con le palle a Cagliari? Il problema sono gli ignoranti in curva? Ipocriti omertosi, tutti quanti”.

Le polemiche nei confronti del giocatore sono accesissime e si spostano anche sul tifo per la nazionale ai playoff: “Ditemi perché dovrei tifare la nazionale che convoca uno come Joao Pedro”. C’è chi come Francesco propone soluzioni ancora più nette: “In un mondo giusto, viene revocata la convocazione a Joao Pedro dopo la vergognosa omertà ai microfoni, tutto questo nella giornata contro il razzismo. Ma siamo bravi solo a fare slogan, dagli una punizione e vediamo se difende ancora i suoi tifosi”. Lo riporta Sport Virgilio

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