Repubblica, Simy è il nome del vice Vlahovic: sondaggio della Fiorentina, contratto in scadenza nel 2022

Priorità agli esterni d’attacco ma occhi puntati anche sul vice Vlahovic. Attenzione a Simy del Crotone, per il quale qualche settimana fa la Fiorentina ha fatto un sondaggio. Col club calabrese i rapporti sono ottimi e il contratto del calciatore nigeriano, in scadenza nel 2022, potrebbe non far schizzare al rialzo il prezzo del cartellino nonostante una nutrita concorrenza. Lo scrive Repubblica.

