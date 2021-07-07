Da Crotone: "La società vuole ricavare venti milioni da Simy e Messias, su cui il Torino è in vantaggio"
Le richieste del Crotone per Simy e Messias
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2021 13:48
Luigi Saporito, giornalista ed esperto del Crotone, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno degli obiettivi viola Simy e Messias:
"Molte squadre hanno chiesto informazioni su questi due giocatori. Il Torino di Juric è tornato forte sul brasiliano. Su Simy chiedono circa 12 milioni. Per entrambi credo che vogliano ricavare circa 20 milioni per arrivare a 40 considerando anche i soldi del paracadute".
INTANTO SARRI RIVELA DI ESSERE STATO VICINO ALLA FIORENTINA