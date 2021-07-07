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Da Crotone: "La società vuole ricavare venti milioni da Simy e Messias, su cui il Torino è in vantaggio"

Le richieste del Crotone per Simy e Messias

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2021 13:48
Da Crotone: "La società vuole ricavare venti milioni da Simy e Messias, su cui il Torino è in vantaggio" - CROTONE, ITALY - OCTOBER 31: Junior Messias of Crotone during the Serie A match between FC Crotone and Atalanta BC at Stadio Comunale Ezio Scida on October 31, 2020 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
CROTONE, ITALY - OCTOBER 31: Junior Messias of Crotone during the Serie A match between FC Crotone and Atalanta BC at Stadio Comunale Ezio Scida on October 31, 2020 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
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Da Crotone: "La società vuole ricavare venti milioni da Simy e Messias, su cui il Torino è in vantaggio"

Luigi Saporito, giornalista ed esperto del Crotone, ha parlato ai microfoni dRadio Bruno degli obiettivi viola Simy e Messias:

"Molte squadre hanno chiesto informazioni su questi due giocatori. Il Torino di Juric è tornato forte sul brasiliano. Su Simy chiedono circa 12 milioni. Per entrambi credo che vogliano ricavare circa 20 milioni per arrivare a 40 considerando anche i soldi del paracadute".

INTANTO SARRI RIVELA DI ESSERE STATO VICINO ALLA FIORENTINA

 

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