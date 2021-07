Pedullà: “Simy, c’è la Fiorentina ma occhio all’Udinese: lui vuole restare in Serie A”

Simy lascerà il Crotone nei prossimi giorni. L’attaccante ha diverse proposte anche dall’estero, ma preferirebbe restare in Italia. Vi abbiamo parlato della Fiorentina, ci sono le genovesi, ma attenzione alle sorprese. Una pista da tenere in considerazione è quella che porta a Udine, a maggior ragione dopo il naufragio della trattativa per Maxi Romero che non ha superato le visite mediche. Lo scrive Alfredo Pedullà.

