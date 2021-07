Tuttosport, Messias-Simy, la Fiorentina ha incontrato il Crotone: non è arrivata l’offerta irrinunciabile

Gianni Vrenna e Giuseppe Ursino, presidente e ds del Crotone, sono a Milano anche per entrare nel vivo della cessione di Messias. Così come quel Simy inseguito dalla Fiorentina. Ieri i vertici dirigenziali rossoblù si sono confrontati proprio con gli uomini mercato dei Viola per fare il punto sullo stesso Simy e Messias che è pure il principale obiettivo del Torino. La Fiorentina non ha ancora rivolto al Crotone l’offerta irrinunciabile e comunque non ha messo sul piatto una cifra tale da indurre i calabresi a frenare. Adesso tocca ai granata sedersi al tavolo per discutere di Messias. Lo scrive Tuttosport.

