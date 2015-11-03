Notizie Ursino Fiorentina

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La rivelazione: "Ho scoperto Bernardeschi grazie al reality sulle giovanili della Fiorentina"

27 marzo 2024 12:55

Ds Crotone: "Anche la Fiorentina voleva Messias, piaceva molto a Italiano. Poi il Milan..."

31 agosto 2021 20:56

Ds Crotone: "Messias verrà ceduto, andrà a giocare in serie A. Fiorentina? Non posso dirlo"

30 agosto 2021 18:01

Ds Crotone rivela: "La Fiorentina sta cercando Messias. Simy? Lo voleva Gattuso, Italiano no"

25 agosto 2021 11:30

Ds Crotone: "Messias-Simy? Qualche settimana fa c'era la Fiorentina. Vedremo cosa accadrà"

13 luglio 2021 13:38

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